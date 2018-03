La série entre le Cleri Sport contre le Model débutera ce vendredi

L’horaire de la série entre le Cleri Sport de Saint-Georges et le Model de Lotbinière a été dévoilé. Elle se mettra en branle vendredi (9 mars) à 20 h 40 à l’aréna de Saint-Agapit.

À lire également :

Après avoir éliminé les Beaucerons de Sainte-Marie en quatre rencontres, la troupe de Stéphane Poulin a rendez-vous avec la formation de Lotbinière, qui a vaincu les Bulls de Saint-Prosper en quatre affrontements également.

« Les Beaucerons nous ont forcés à monter notre niveau d’émotion et nous ont bien préparés en jouant physiquement, a indiqué Poulin. Le club de Lotbinière joue du hockey robuste, mais pour le bien de notre Ligue, je vois cette série comme un défi et nous allons nous inspirer des Canadiens de 1976, qui avaient sorti les Flyers de Fred Shero. D’ailleurs, nous allons filmer tous les matchs et on va s’en servir pour ajuster notre jeu. »

Le deuxième affrontement de la série trois de cinq aura lieu samedi (10 mars) à Saint-Georges, à 20 h 30, sur la glace Manac.

La fin de semaine suivante, ces deux équipes se retrouveront à nouveau le 16 mars à 20 h 40 à Saint-Agapit.

Advenant que la série nécessite des rencontres supplémentaires, le quatrième affrontement sera le 17 mars à 20 h 30 à Saint-Georges sur la glace Manac et la cinquième et ultime bataille, le 18 mars, à 19 h 40 à l’aréna de Saint-Agapit.

Édouard Giguère est l’un des éléments importants de l’offensive du Cleri Sport.