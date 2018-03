Mario Roy et Adam Russo sont récompensés par la LNAH

Mario Roy a remporté le titre d’entraîneur de l’année tandis qu’Adam Russo celui du meilleur gardien pour la saison 2017-2018 de la Ligue nord-américaine de hockey.

À lire également :

« Je suis agréablement surpris, mais ce trophée ne revient pas qu’à un seul homme, mais aux joueurs, à mon adjoint et à toute l’organisation », a commenté Roy quelques minutes après avoir appris la bonne nouvelle.

Lorsqu’il a remplacé Éric Haley, la fiche de l’équipe était de 1-7-1 et sous sa gouverne, le Cool Fm a remporté 16 de ses 28 rencontres. De plus, le Cool Fm venait de montrer la porte aux directeurs généraux Denis Dumont et Doug Archibal à quelques jours d’intervalle.

« Je suis embarqué dans ce tourbillon et content que l’équipe ait réussi à passer à travers la saison qui n’a pas été facile. »

Le Cool Fm a bouclé la saison au cinquième rang – sur six équipes – avec un dossier de 16-17-3-0 et une récolte de 35 points.

Russo le meilleur, encore une fois

Pour une deuxième saison consécutive, Adam Russo a été élu le meilleur gardien du circuit.

« Si j’ai remporté ce trophée, c’est à cause des joueurs en avant de moi qui ont fait le travail », a souligné l’homme masqué, qui avait remporté ce titre l’an passé avec les défunts Prédateurs de Laval.

Russo a signé 15 victoires et à ce chapitre, deux autres gardiens ont également remporté 15 rencontres, un sommet dans la Ligue. Il a également conservé une moyenne de buts alloués de 3,29 et un pourcentage d’efficacité de ,911.

« On a gagné ce trophée ensemble et c’est le fun de pouvoir le partager avec mes coéquipiers. »

Son nom se retrouve également sur l’équipe d’étoiles 2017-2018.

Que la vraie saison commence !

C’est ce soir que le Cool Fm entamera sa série cinq de sept contre les Marquis, à Jonquière.

« On est les underdogs dans cette série et on peut arriver à Jonquière la tête haute, a noté le gardien du Cool Fm. On a montré du caractère tout au long de la saison. »

Dimanche au Centre sportif Lacroix-Dutil, ce sera le deuxième affrontement à 15 h.