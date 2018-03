Karaté : le Studio Unis était présent à la compétition internationale Cobra.

Le samedi 10 (mars), à Repentigny, s’est déroulé au complexe sportif Gilles-Tremblay, la 25e édition de la compétition internationale Cobra. Un championnat de karaté bien connu des pratiquants et auquel a participé le club Studios Unis d’Auto Défense, dont le siège est basé à Saint-Georges.

Dans cette compétition enlevée, pas moins de 300 divisions étaient présentes afin de se disputer les 5 000 dollars de bourse.

Les élèves du studio se sont confrontés à des adversaires de haut rang, comme l’école de karaté Sunfuki, les obligeant ainsi à élever leurs niveaux et leurs styles.

Ainsi, Suzie Roy a remporté la première place en Kata Kenpo et en Kata traditionnel armé, et a terminé deuxième pour le Kata traditionnel.

Ses résultats honorables lui ont permis d’accéder à la division des Grands Champions. Si elle n’a rien pu faire face à ses adversaires expérimentés, elle s’est battue avec courage et a offert un formidable spectacle.

Nicolas Ménard a une fois de plus démontré son talent naturel en se méritant la 2e place en

Kata Extrême Musical, dans la catégorie 13-14 ans. Sa performance lui a valu des

commentaires positifs et d’encouragements de la part de son rival.



Lucas Roy a pour sa part récolté trois médailles : la première place en Kata Armé Créatif et la

deuxième place en Kata Extrême Musical et en Kata Armé Extrême Musical. Sa première place

lui a permis d’accéder à la division Grand Champion 8-11 ans pour la première fois. Il n’a pas

remporté cette dernière, mais nous a tout de même charmé par une solide performance.



Grâce à sa persévérance, Jean-Gabriel Chrétien nous témoigne qu’il est possible d’atteindre

nos buts. Il obtient une troisième place en Kata Armé Créatif et une participation en Kata

traditionnel (Kenpo).



Jean-Raphaël Chrétien revient à la maison avec une deuxième place en Kata Armé Créatif. La

première place lui a glissé des mains suite à un faux mouvement. Il a également obtenu une

participation en Kata traditionnel.



Enfin, Olivier Ménard a, quant à lui, obtenu une participation en Kata traditionnel. Il a tout de même

offert un beau spectacle et son attitude démontre qu’il ira loin.