Une première expérience réussie pour Steeve Tanguay avec le Giovannina

Certes, son équipe a été éliminée au deuxième tour des séries éliminatoires, mais l’entraîneur-chef recrue du Giovannina de Sainte-Marie, Steeve Tanguay, est satisfait de sa première saison à ce poste.

« J’ai beaucoup tripé », a lancé celui qui vient de terminer sa première saison en tant qu’instructeur d’une équipe.

Son club a terminé la saison au premier rang avec une fiche de 12-5-1-2 et une récolte de 27 points, soit le même nombre que le Plastique Moore de Saint-Damien.

« On est très contents du championnat de la saison régulière », a-t-il commenté avec fierté.

Malgré une élimination surprenante en quatre rencontres contre le Décor Mercier de Montmagny, qui a totalisé quatre points de moins que les Mariverains, Tanguay a dressé un bilan positif de la saison 2017-2018.

« On savait dès le camp d’entraînement ce qu’on allait faire avec les joueurs », a-t-il mentionné pour expliquer le potentiel des joueurs qu’il avait sous la main.

À l’exception d’une petite baisse de régime à la fin janvier, l’équipe a été constante tout au long de la saison.

En première ronde, le Giovannina a éliminé la dernière équipe au classement, l’Impérial de Saint-Pascal, en trois rencontres. « C’était une très bonne équipe malgré qu’elle a terminé au dernier rang », a-t-il justifié.

Pour les deux dernières rencontres face au Décor Mercier, ce sont les adjoints Gaétan Cyr et Michel Cliche, qui ont dirigé l’équipe puisqu’il était en vacances avec sa famille à l’extérieur.

« Le vendredi soir, lorsque je savais que la game allait commencer, j’aurais préféré être à Sainte-Marie plutôt qu’au Mexique », a-t-il lancé avec humour.

Dans la peau d’un entraîneur

Ancien hockeyeur qui a joué dans différents calibres, Tanguay en était à ses premiers balbutiements comme instructeur d’une équipe.

« Plus la saison avançait et plus je me sentais comme un entraîneur, a-t-il raconté. Je sentais que les joueurs respectaient ce que je leur disais. »

Lorsqu’il devait retrancher un joueur figure parmi ses moments les plus difficiles de la campagne. « Certains pognaient les nerfs tandis que d’autres étaient tristes », se souvient-il.