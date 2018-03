Huit joueurs des Dragons font partie de l'équipe d'étoiles de la dernière saison

Au terme de la saison 2017, huit joueurs de l’équipe juvénile des Dragons ont été sélectionnés en tant que membre de l’équipe d’étoiles de la Division 2.



Ainsi, le joueur de ligne défensive, Ismaël Hardy, est récompensé de son travail comme centre défensif. Il a provoqué 3 échappés, a rabattu 3 passes et a recouvré un ballon. Il a cumulé 12 plaqués, dont 3 pour perte de terrain, plus 16 plaqués assistés.

Évoluant au poste de Demi défensif, l’année précédente, Alexandre Bouffard, a été utilisé comme secondeur cette saison 2017. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 28 plaqués et 11 plaqués assistés, 1 ballon recouvré, 3 sacs du quart, 5 plaqués pour perte de terrain, 6 passes rabattues et 5 interceptions, dont 3 retournées pour le touché. Il a cumulé 171 verges sur ses retours d’interceptions.

Charles Fortier est le joueur ayant complété le plus de plaqués chez les Dragons la saison dernière : 39 plaqués, dont 2 pour perte de terrain. Le demi défensif a également cumulé 12 plaqués assistés, 9 passes rabattues, 4 interceptions et 1 sac du quart.

Cette année, Maxime Guay a été dominant sur la ligne offensive. Très physique, il était aussi bon sur la protection de passe que sur l’attaque au sol. C’était le bloqueur de confiance pour protéger l’angle mort du quart-arrière. Travaillant et leader, il a beaucoup été utilisé sur les unités spéciales.

Autre joueur de ligne offensive, le garde Dylan Bell était certainement craint des joueurs adverses avec ses blocs pièges. Son bloc au sol était dominant : chaque match, il comptait plusieurs « pancakes » à son actif.

Le porteur Jason Grenier a été un élément-clé de l’offensive des Dragons en 2017. Il a porté le ballon à 128 reprises, pour un total de 1 295 verges, en plus de cumuler 127 verges par la passe. Il a inscrit un total de 17 touchés. Porteur de ballon complet, il était rapide, intelligent et ses feintes étaient surprenantes. Étant donné les succès des Dragons cette année, il ne jouait généralement que la moitié des matchs.

Le meilleur receveur des Dragons cette année fut Isaac Dalaire. Joueur calme et intelligent, il fut un leader silencieux qui donnait l’exemple sur le terrain. Il a réussi 8 touchés et était très efficace pour bloquer au sol.

Par son sens du football et ses habiletés physiques, Justin Quirion aura été l’un des meilleurs quarts-arrière des Dragons depuis longtemps. En 2017, le plus grand leader de l’équipe a complété 102 passes en 146 tentatives, pour un total de 1 200 verges, 11 touchés et seulement 2 interceptions. Son bras et sa mobilité ont aussi contribué à faire de lui le meilleur quart-arrière de la Division 2 l’an dernier.

« Cette année de championnat n’était pas un hasard : nous avions la chance d’avoir un bon noyau de vétérans. Un groupe de joueurs dévoués, impliqués et passionnés. Avoir huit joueurs parmi les étoiles du circuit, ça signifie presque le tiers des joueurs étoiles de notre division. Ces joueurs méritent amplement la mention d’honneur qui leur a été attribuée et je suis extrêmement fier de ce qu’ils ont accompli ! » a commenté l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, au sujet de ces nominations.