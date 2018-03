Un tour du chapeau pour les Baroudeurs Atome B1 de Beauce-Centre

Les joueurs des Baroudeurs Atome B1 de Beauce-Centre se rappelleront longtemps de leur saison de hockey 2017-2018. Ceux qui ont participé au 34e tournoi provincial N.A.P. de Saint-Isidore, dimanche le 18 mars dernier, ont mis la main sur leur troisième bannière de champions.



Dès les premières secondes du premier match disputé dans le cadre de ce tournoi la fin de semaine dernière, le gardien des Baroudeurs Atome B1 s’est imposé en effectuant de beaux arrêts. L'équipe beauceronne l'a finalement emporté par la marque de 9 à 0 contre les Rapides 2 de Sainte-Marie.

Lors de la deuxième partie, la défensive de la formation de Beauce-Centre s’est démarquée des deux côtés. La partie s’est terminée par une victoire de 1 à 0 contre les Wapitis de Charlesbourg.

La demi-finale s’annonçait serrée pour les Baroudeurs, qui affrontaient pour l'occasion les Sénateurs 1 de Bellechasse. Les joueurs de la Beauce n’ont jamais baissé les bras et ont réussi à combler un déficit de deux buts et à ainsi égaliser la marque avec moins de deux minutes à jouer en troisième période. En fusillade, le gardien de but des Baroudeurs n'a accordé aucun filet à l'équipe adverse, ce qui a permis à la formation de remporter une victoire de 4 à 3.

En finale, contre les Éclaireurs 1 de Chaudière-Etchemins, les joueurs des Baroudeurs ont dû redoubler d'efforts. Ils ont enfin remporté ce match par la marque de 6 à 3, ce qui leur a valu les grands honneurs pour un troisième championnat consécutif.