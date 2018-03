Les semaines de relâche portent leurs fruits dans 75 stations de ski au Québec

L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a informé aujourd'hui, jeudi le 22 mars, que la météo des trois dernières semaines de relâche ainsi que les accumulations de neige dans plusieurs régions du Québec ont permis aux familles de profiter pleinement des activités sportives hivernales et des sports de glisse.

Selon l'ASSQ, les statistiques de fréquentation de la saison 2017-2018 démontrent une moyenne supérieure aux dernières années, ce qui représente une bonne nouvelle en soi pour les exploitants des 75 stations de ski du Québec.

Grâce aux précipitations reçues en mars, l’industrie confirme que la saison se prolongera jusqu’à la mi-avril dans la plupart des stations de ski.

« Les excellents résultats de la relâche nous permettent de croire que l’industrie est en passe de franchir le cap des 6 millions de jours-ski cette année », a affirmé le président-directeur général de l’ASSQ, Yves Juneau.

Selon les dernières données de l’Étude économique et financière de l’industrie, les congés scolaires représentent près du quart de l’achalandage annuel des stations de ski du Québec et même plus de 30 % dans le cas des plus petites stations.

Il faut également préciser que les statistiques fournies par les propriétaires de stations de ski regroupent les congés scolaires du Québec, de l’Ontario et des États-Unis.

Le week-end de Pâques

L’arrivée du printemps et les conditions de neige exceptionnelles pour cette période de mars annoncent une grande popularité du ski pour le week-end de Pâques qui aura lieu à la fin du mois.

Une panoplie d’activités est d'ailleurs organisée par les stations de ski pour amuser les petits et les grands, notamment des chasses aux cocos, des brunchs musicaux, des BBQ extérieurs, des courses amicales et des dégustations de tire sur neige.

Précisons qu'il est possible de connaître la programmation détaillée de chaque station en visitant le site Web de l'Association des stations de ski du Québec.