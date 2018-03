La période de mise en candidature est en cours pour le Gala de l'athlète 2018, qui vise à reconnaître les performances sportives des athlètes des régions administratives de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Il sera possible de poser sa candidature dans l'une des 12 catégories disponibles jusqu'au 8 avril prochain, à minuit.

Les athlètes, les équipes, les organisateurs d’événements ainsi que les intervenants sportifs des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont rendez-vous le jeudi 31 mai 2018 au Complexe Capitale Hélicoptère pour participer à une superbe soirée du Gala de l’athlète.

Plus de 300 personnes seront attendues le jeudi 31 mai 2018 au Complexe Capitale Hélicoptère pour cet événement sportif qui vise à reconnaître les performances sportives des athlètes de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Encore cette année, cette soirée privilégiée permettra aux parents et aux amis des nommés de partager un moment festif visant à souligner leur contribution significative au rayonnement du sport !



Vous connaissez un athlète, officiel, bénévole ou une équipe

qui se démarque dans le sport ?



Vous avez jusqu'au 8 avril pour soumettre votre candidature.

Rendez-vous au http://www.galadelathlete.ca/

(onglet Poser une candidature) pour connaître tous les détails.



Les performances réalisées du 1er mars 2017 et le 31 mars 2018 seront considérées.

Les catégories dans lesquelles il est possible de soumettre sa candidature sont les suivantes :

Sport individuel international

Partenaire/coéquipier international

Sport individuel national

Partenaire/coéquipier national

Entraîneur international

Entraîneur national

Athlète-étudiant

Découverte féminine de l'année

Découverte masculine de l'année

Officiel

Bénévole

Équipe

Rappelons que lors du Gala de l'athlète en 2017, l'athlète de Sainte-Marie en snowboard cross Éliot Grondin avait remporté le titre de la « Découverte masculine de l'année », et que l'athlète mariverain en hockey sur glace Thomas Chabot avait remporté le titre de « Partenaire/coéquipier national ».



La nageuse de Saint-Georges, Andrée-Anne Côté, était aussi en nomination dans la catégorie « Partenaire/coéquipier national ».