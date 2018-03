Le duo Drouin-Bernard se couvre d’or aux États-Unis

En compétition en fin de semaine aux États-Unis à Battle of Maine, Vanessa Drouin et Jérôme Bernard ont chacun remporté le titre de champion de leur catégorie respective.

En plus d’être championne, la karatéka a pris la première place en combat et a terminé quatrième en kata et en kata armé.

« Puisque je faisais un retour progressif en combat, je dois admettre que j’étais très nerveuse », a commenté celle qui est la protégée de l’entraîneur Samuel Gagnon du Studios Unis à Val-Bélair.

Le tirage au sort a fait en sorte qu’elle devait effectuer un combat de plus que ses adversaires étant donné qu’elles étaient un nombre impair dans leur catégorie. « Je suis fière de la façon dont j’ai combattu et j’ai gagné mes trois combats. Ça me redonne confiance et m’aide à réaliser que je suis encore capable! »

Son conjoint a remporté le titre de grand champion homme en plus de monter sur la plus haute marche du podium en kata. Il a également terminé deuxième en kata armé et en combat.

« C’est très motivant de le voir se classer en kata puisqu’il a toujours été davantage un combattant, mais on voit qu’il est aussi talentueux dans tous les aspects de notre sport », a commenté Vanessa.