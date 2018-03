Hockey : les Lynx M13 se sont qualifiés pour les quarts de finales

Les 23 et 24 mars, les équipes des Lynx, les M13 et M17, ont foulé la glace lors de plusieurs rencontres de haut rang.

L’équipe des M13

À Victoriaville, les 23 et 24 mars, les M13, entraînés par Steve Gosselin, ont terminé en 8e position sur 12 équipes.

Les adversaires des Lynx étaient les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, les Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation et le Filon Or et des Bois.

Pierre-Antoine Dumas et Vincent Tremblay ont inscrit chacun un but dans une défaite au compte de 5 à 2 face aux athlétiques.

Lors de la deuxième partie, les Lynx avaient un défi face à la 2e position du classement général, les Panthères. Malgré la performance des athlètes de l’École Jésus-Marie, ces derniers se sont inclinés au compte de 4 à 2.

Face au Filon, les Lynx ont dominé 26 à 22 au chapitre des tirs aux buts et ils inscrivent leur première victoire des séries éliminatoires en remportant la partie 3 à 1. Raphaël St-Hilaire et Timothy Alexis trouvent le fond du filet en plus de Justin Veilleux, qui inscrit un but et une passe.

Après un départage d’égalité des plus serrés, les Lynx se sont qualifiés pour les quart de finale. Le 6 avril prochain, ils affronteront l’équipe qui a terminé premier au classement général de la saison régulière, à savoir l’Amiral du Collège de la Mennaie.

L’équipe des M17

Pour les M17, 3 parties étaient légalement au programme les 24 et 25 mars dernier, du côté de Baie St-Paul. L’équipe de Pierre Poulin devait faire face aux équipes classées en position 2, 7 et 10 au classement général du calendrier régulier pour ce premier tour éliminatoire.



Tous les joueurs ont su relever leur niveau de jeu afin d’offrir des matchs où l’intensité, la robustesse et le jeu d’équipe étaient à l’honneur.

Samedi, le 24 mars, les Lynx affrontaient, la position numéro 2, les Filons d’Or et des Bois. Malgré une avance rapide des visiteurs au compte de 4 à 0, les Lynx n’ont jamais abandonné pour finalement s’avouer vaincus au compte de 6 à 3.

Dimanche, le 25 mars, les Lynx jouaient deux parties soient contre la position numéro 7 l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie et la position numéro 10, les Titans de l’école Verbe-Divin.

L’Amiral a savouré une victoire de 6 à 2 face aux Lynx. Félix-Antoine Hamel-Gosselin et Raphaël L’Heureux ont été les meilleurs pointeurs avec chacun un but et une passe.

Lors de la deuxième partie de la journée, les Lynx ont tout fait sur la patinoire mise à part marquer des buts. Malgré l’excellent travail de tous les joueurs, les Lynx s’inclinent 2 à 0 face aux Titans.

Les Lynx sont éliminés des séries et place au dernier tournoi de la saison qui se déroulera à la fin avril lors de la Classique Scolaire de Granby.