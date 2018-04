Nage synchronisée : Andrée-Anne Côté en route vers les Championnats canadiens

Onze nageuses du club Québec Excellence Synchro, dont fait partie l'athlète beauceronne Andrée-Anne Côté, de Saint-Georges, ont participé à l’épreuve d’équipe acrobatique aux Championnats canadiens de qualification de nage synchronisée, qui se sont déroulés du 20 au 25 mars derniers, à Calgary. En raison d'une blessure, la Georgienne n'a pas pu participer à cette compétition.

Des nageuses de niveaux junior et senior étaient jumelées pour participer à l’épreuve d’équipe acrobatique, où elles ont terminé en deuxième position lors de cette dernière étape avant les Championnats nationaux de fin de saison. Elles se sont donc qualifiées pour les Championnats canadiens.

Malgré son absence à la compétition du mois de mars 2018, Andrée-Anne Côté a tout de même obtenu un laissez-passer médical pour les Championnats canadiens de nage synchronisée, qui auront lieu à Windsor, en Ontario, du 24 au 28 avril prochains, tel que nous l'a expliqué la porte-parole des nageuses du club Québec Excellence Synchro et conseillère scientifique en adaptation aux changements climatiques à l'Institut national de santé publique du Québec, Mélanie Beaudoin, par courriel le 2 avril.

Notons que l'équipe acrobatique est composée de 12 nageuses junior et senior, soit Gabrielle Boisvert, Maithé Boivin, Andrée-Anne Côté, Katherine Demond, Rosalie Dufour, Camille Fiola-Dion, Shirine Gauvin, Frédérike Landry, Carolanne Marcoux, Raphaelle Plante, Laury Roy et Laurence Vézina.

Équipes qualifiées pour les Championnats canadiens

Les athlètes du club Québec Excellence Synchro ont participé aux Championnats canadiens de qualification dans trois catégories distinctes, soit 13 à 15 ans, junior et senior.

Les nageuses de l’équipe des 13 à 15 ans ont obtenu une huitième place dans une épreuve chaudement disputée, où 2,5 points séparaient les positions 4 à 10.

L’équipe junior a quant à elle pris la troisième position, autant lors de l’épreuve technique que l’épreuve libre. L’équipe senior, de son côté, s’est emparée de la troisième position au programme libre et de la quatrième au programme technique.

Des nageuses de niveaux junior et senior étaient également jumelées pour participer à l’épreuve de combiné libre, où elles ont obtenu le quatrième rang. Toutes ces équipes se sont ainsi qualifiées pour les Championnats nationaux, tout comme l'équipe acrobatique dont il est question ci-haut.

Succès individuels



Plusieurs athlètes concourraient également dans les épreuves individuelles. En solo, dans la catégorie des 13 à 15 ans, Alyson Demers a réussi une onzième place en figures, sur 220 athlètes, et une dixième place en solo. Elle a donc obtenu un cumulatif valant pour la 9e position.

Les 20 premières étant qualifiées pour le Championnat canadien espoir, Alyson Demers pourra démontrer ses habiletés à Surrey, en Colombie-Britannique, du 29 mai au 3 juin prochains.

En duo chez les 13 à 15 ans, Jeanne Boilard et Laurianne Imbeau ont obtenu la troisième position (quatirème au cumulatif), et ont aussi obtenu leur billet pour Surrey, tout comme le duo formé de Pénélope Castonguay et de Sandrine Rancourt.



Chez les duos juniors, les trois paires formées de Maïthé Boivin et de Rosalie Dufour, de Shirine Gauvin et de Raphaëlle Plante, ainsi que de Frédérike Landry et de Carolanne Marcoux, ont également obtenu leur laissez-passer pour les Championnats canadiens. Béatrice Langlois, soliste junior, s’est aussi classée pour cette compétition.