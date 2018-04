Tennis : la Beaucevilloise Alizée Poulin motivée à atteindre les standards de l’élite canadienne

Alizée Poulin, joueuse de tennis de Beauceville qui évolue au sein du club Tennis Beauce, à Saint-Georges, a participé aux championnats canadiens de tennis dans la catégorie des 12 ans à Calgary, du 23 au 30 mars derniers. En simple, elle a terminé entre la 13e et la 16e position. En double, la jeune athlète beauceronne s'est classée entre la 5e et 8e position.

En simple, Alizée Poulin a remporté deux victoires et a essuyé trois défaites. Elle l'a d'abord emporté lors de ses deux premiers matchs devant Zihan Aurora Ling, du Manitoba, avec un pointage de 6 à 0 et de 6 à 0, ainsi que devant Nhu Nguyen-Quach, avec un pointage de 6 à 0 et de 6 à 0.

La jeune Beauceronne a ensuite été défaite au troisième tour, devant Emma Andrea Tutoveanu, au compte de 1 à 6 et de 3 à 6.

Grâce à ses deux victoires, Alizée Poulin a pu accéder aux Champ flight qualifications, où elle s'est inclinée devant Gianna Oboniye, de l’Alberta, avec un pointage de 2 à 6 et de 0 à 6. Elle s'est par la suite retrouvée dans le Flight 1, et a perdu contre Bailey Muller, de l’Ontario, par la marque de 3 à 6 et de 3 à 6.

En double, elle a fait équipe avec Naomie Xu, de Montréal. Elles ont remportées leur premier match, pour ensuite s’incliner en quarts de finale.

Précisons qu'après son passage à cette compétition, Alizée Poulin est revenue en Beauce très motivée à travailler avec beaucoup de rigueur pour atteindre les plus hauts standards de l’élite canadienne.