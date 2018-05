Les Condors de Chaudière-Appalaches sont champions nationaux en volleyball

Les Condors de Chaudière-Appalaches ont pris part au championnat national de volleyball qui s'est déroulé du 16 au 19 mai derniers, au Expo Centre d'Edmonton, en Alberta. Pour l'occasion, la formation beauceronne a été sacrée championne nationale en Division 1, tiers 3, suite à ses performances.

Jeudi le 17 mai dernier, les Condors de Chaudière-Appalaches ont remporté leurs premiers et deuxièmes matchs de bonne façon.

Le dernier match du pool, qui a été disputé contre l'équipe Manitoba 3, a débuté à 15 h 15 cette même journée, heure du Québec. À ce stade, la formation était assurée de continuer en Division 1.

C'est lors du samedi 19 mai que les athlètes ont livré une « solide performance », selon les dires de leur entraîneur, pendant leur dernière journée de compétition.

« Ils ont remporté tous les matchs de façon dominante », d'expliquer l'éducateur physique et entraîneur qui a accompagné cette équipe de la région à travers le pays, Pierre-Luc Lessard.

Le premier tournoi a eu lieu du 16 au 19 mai 2018, pour les catégories de 15 ans et moins et de 16 ans et moins. Le second a quant à lui lieu du 19 au 22 mai prochains, et s'adresse aux catégories de 14 ans et moins, de 17 ans et moins, et de 18 ans et moins.

Pour le premier tournoi, il y avait un total de 48 équipes sur place. La formation des Condors était la seule à représenter le Québec à cette occasion.

SOURCE : Page Facebook Volleyball Condors Chaudière-Appalaches