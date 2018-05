Le Bar le Cinquante de Beauce-Centre divise les honneurs de sa fin de semaine

Le Bar le Cinquante de Beauce-Centre a affronté le Polycor de Charlesbourg lors du vendredi 18 mai dernier, à domicile, ainsi que la formation de Cap Rouge/Saint-Augustin, dimanche le 20 mai 2018, sur la route.

L'équipe du Bar le Cinquante a procédé à l’ouverture de sa saison locale en accueillant le Polycor de Charlesbourg, formation contre laquelle elle avait perdu tous ses duels l’an dernier. Antoine Guillot-Lafrance était, pour l'occasion, d’office au monticule pour un deuxième match.

La formation de Charlesbourg a rapidement pris les devants 5 à 0 en début de rencontre. À l’instar de la première rencontre, Beauce-Centre a effectué une remontée et a pris la mesure du Polycor au compte de 9 à 7.



Il s'agissait alors d'une deuxième victoire en autant de matchs pour la formation de Kevin Fournier. À l’attaque, huit des neuf partants ont réussi au moins un coup sûr, et Kyle Landry y a été d’une performance de trois en trois et d'un but sur balle, dont deux doubles.

Notons également la performance de Francis Lachance, qui a pris la relève au monticule en cinquième manche, lorsque le pointage était de 8 à 7 en faveur du Bar le Cinquante. Ce dernier a obtenu le sauvetage en effectuant les sept derniers retraits du match.

Défaite contre Cap Rouge/Saint-Augustin

Pour terminer la fin de semaine, la formation beauceronne était sur la route, dimanche, pour affronter la puissante formation de Cap Rouge/Saint-Augustin.

La partie fut de courte durée, car l’écart de 10 points après cinq manches a stoppé la dégelée que subissait Beauce-Centre.

Le match s’est finalement soldé par une défaite de 10 à 0. L’attaque s’est faite muselée, et a été limitée à deux coups sûrs seulement.



La prochaine partie de Beauce-Centre aura lieu vendredi prochain, le 25 mai. Le Bar le Cinquante accueillera à cette occasion les Jarrets Noirs de Beauce, dès 20 h, au stade Desjardins de Saint-Frédéric.

SOURCE : Kyle Landry, entraîneur adjoint du Bar Le Cinquante de Beauce-Centre