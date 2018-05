53e Finale des Jeux du Québec – Lancement de la programmation de la Place des Jeux Desjardins

Plusieurs membres du Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 et d’Héritage Centre-Ville étaient réunis aujourd’hui à la Station des arts pour assister au dévoilement de la programmation de la Place des Jeux Desjardins qui sera installée en plein coeur du Centre-Ville de Thetford du 28 juillet au 3 août prochain.

Offrant un calendrier d’activités très variées le jour, les organisateurs promettent aussi des soirées festives avec des performances de plusieurs artistes, dont Émile Bilodeau, La Grand-Messe, The Unplugged Band, les Twin Brothers, de même qu’un gala d’humoristes de la relève chapeauté par Mig Lafontaine.

« L’édition 2018 de la Place des Jeux Desjardins sera unique, divertissante et dynamique. Nous souhaitons faire connaître notre région, nos talents et notre culture en organisant des activités qui pourront répondre à tous les goûts. Le sport, la culture, la musique, la gourmandise et l’humour seront au rendez-vous. Chacun des visiteurs y trouvera son compte », affirme M. Mathieu Desmarais, coordonnateur d’Héritage Centre-ville et responsable de la Place des Jeux Desjardins.

La Place des Jeux Desjardins sera ouverte tous les jours de 9 h à 23 h. Accessible à tous, l’événement offrira une programmation complète d’activités pour toute la famille et entièrement gratuites. Du 28 juillet au 3 août, le Centre-Ville vibrera au rythme des Jeux du Québec.

En plus d’offrir une programmation haute en couleur, plusieurs services permanents seront accessibles aux festivaliers tels que le « Beertruck » du Festi-bière de Québec, l’espace détente Karibu, des jeux gonflables, etc. Les gens auront aussi l’opportunité de visiter l’Église Sainte-Alphonse, l’une des plus belles infrastructures religieuses de la province, qui ouvrira ses portes durant les Jeux.

La programmation complète est disponible sur le site des 53e Jeux du Québec - Thetford 2018.​