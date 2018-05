La course à relais 2018 du grand défi Pierre Lavoie

Les samedi et dimanche 12 et le 13 mai 2018, 28 élèves et six membres du personnel de la polyvalente Bélanger avaient l’occasion, pour une troisième année consécutive, de vivre une expérience unique dans la commission scolaire de la Beauce-Etchemin, soit de participer à la course à relais de 270 km du Grand défi Pierre Lavoie.

En effet, pendant plus de 24 heures en continu, des équipes de deux ou quatre coureurs se sont transmis le relais, de Québec vers Montréal. Ils sont partis le samedi matin à 10 h 30, de la colline parlementaire, et sont arrivés au Stade olympique de Montréal le dimanche après-midi, à 17 h 30.

Avant de participer à une telle course, les coureurs et les accompagnateurs devaient suivre un plan d’entraînement rigoureux qui les aidait à se préparer pour un tel défi. C’était tout un exploit et une grande fierté pour ces garçons et ces filles du secondaire de courir, deux fois par semaine, sur l’heure du dîner, du mois d’octobre au mois de mai. Bravo à tous ces élèves et aux accompagnateurs qui ont su relever ce défi des saines habitudes de vie.