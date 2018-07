Première défaite de la saison pour les Jarrets Noirs de Beauce

Dimanche soir, au parc Georges-Maranda, les Jarrets Noirs de Beauce ont subi leur première défaite de la saison. Dans un duel de lanceur où les deux défensives ont excellé, ils ont plié l’échine 2-0 face au Promutuel Assurance de la Rive-Sud.

Jimmy Chabot effectuait son deuxième départ cette saison au monticule pour les Jarrets Noirs. Les locaux ont rapidement menacé en première manche en plaçant deux coureurs en position de marquer. Cette menace s’est terminée grâce à un bel attrapé de Guillaume Drouin, au champ extérieur.

Avec seulement quatre coups sûrs dans cette rencontre, l’attaque des Jarrets Noirs a connu ses seuls moments de gloire en 2e manche. Avec les buts remplis, le gros coup sûr n’est malheureusement pas venu.

En cinquième manche, la recrue Yanick Lachance a gardé les Beaucerons dans le match en réalisant un incroyable attrapé à la piste d’avertissement alors qu’un coureur était posté au premier coussin. Lachance a doublé ce dernier qui ne croyait pas que le jeune voltigeur avait réussi à attraper la balle.

Le Promutuel a marqué ses deux seuls points en sixième manche. Avec deux coureurs en position de marquer, les locaux ont profité d’une erreur défensive des Jarrets Noirs pour marquer ces deux points.

Ayant le dos acculé au mur en septième manche, les Jarrets Noirs ont été retirés dans l’ordre, pour ainsi mettre fin à la rencontre.

Chabot a très bien fait en lançant six manches complètes et en n’accordant que huit coups sûrs. Il a retiré trois frappeurs au bâton, en plus d’accorder deux buts sur balle.

« C’était la première fois qu’on affrontait de l’adversité cette saison, mentionnait l’entraîneur Guillaume Drouin. Nous avons bien joué défensivement, nous avons seulement oublié de frapper, ce n’est rien d’alarmant », a-t-il continué.

La prochaine partie des Jarrets Noirs aura lieu le mercredi 30 mai, à 20h. Pour l’occasion, ils visiteront les Patriotes de Québec au stade Duberger.