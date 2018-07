Rosalie Carrier-Dulac se qualifie à l’étape 14 ans

Rosalie Carrier-Dulac de Saint-Georges qui s’entraîne au Tennis Beauce participait aux qualifications. De la 1re étape du circuit québécois 14 ans au parc Mohawk à Montréal les 26 et 27 mai.

Elle a très bien fait en remportant ses 3 rencontres pour accéder au tableau principal qui aura lieu du 8 au 10 juin prochains.



Voici son parcours :

1er tour : victoire devant Mélissa Mecik de Montréal (6-3)(6-2)

2e tour : victoire devant Alyssa Stacy Fede de Laval (6-0)(6-1)

En finale : victoire devant Candice Bernier de Repentigny (7-5)(6-0)

Également, d’autres Beauceronnes participaient aux qualifications.

Alizée Poulin de Beauceville s’est inclinée en finale devant Laurence Thériault de Québec.

Marianne Williams et Britany Daigle s’inclinent au 2e tour.

De plus, Annabelle Williams prenait part à la première étape 18 ans présentée à Rimouski.

Elle termine entre la 9e et 12e position avec une victoire sur Julianne Ratelle de Repentigny.