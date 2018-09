10 médailles pour l’école primaire de St-Gédéon au championnat régional d’athlétisme

Le dimanche 27 mai 2018, se déroulait le championnat régional d’athlétisme primaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au Collège des Compagnons. L’école primaire de Saint-Gédéon, de la Commission Scolaire Beauce-Etchemin (CSBE), y était représentée par 23 élèves. La troupe de l’entraîneur Nicolas Pomerleau a encore cette année excellé avec un total de 10 médailles.

Dans la catégorie 4e année féminin, 3 médailles d’or ont été remportées dont deux par Alyson Gagné (lancer du poids et saut en hauteur) et une par Allison Tanguay (lancer du javelot). Ces dernières ainsi que leurs deux autres coéquipières, Viviane Tanguay et Marie-Eve Boutin, ont d’ailleurs terminé au 2e rang de leur catégorie pour la bannière de championnat. Il s'agit d'un résultat bien au-delà des attentes initiales.

Au niveau 5e année féminin, Marie-Pier Jolin (or au lancer du javelot), Angélique Lachance (argent au lancer du poids) et Maude Tanguay (bronze au lancer du javelot) ont ramené des médailles pour une seconde année consécutive dans leur discipline de prédilection.

Les filles de 6e année y sont allées de 3 médailles également. Gabrielle Arsenault a obtenu l’argent au lancer du javelot tandis que Béatrice Lamontagne et Kelly-Ann Tanguay reviennent respectivement avec l’argent et le bronze au saut en hauteur. Du côté des garçons de 6e année, seul Pier-Luc Lachance a décroché une médaille d’or au lancer du javelot.

C’était la 5e participation au championnat régional pour l’école primaire de Saint-Gédéon. À travers ces 5 compétitions de 2014 à 2018, 6 bannières d’équipe et 56 médailles ont été amassées.