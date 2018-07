Succès grandissant pour la 4e course colorée

Voir la galerie de photos

La 4e course colorée s'est déroulée le samedi 26 mai et fut une réussite. Cette année, il y a eu 450 participants à cette édition alors que les organisateurs en attendaient 350. L'an passé, 125 coureurs et coureuses avaient participé à l'activité, ce qui démontre une nette augmentation de l'achalandage.

Pour consulter la vidéo notre vidéaste junior Pascal Goyette, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus.

