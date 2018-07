Le CNRB participe au Défi U.L. en bassin de 50 mètres

Dix membres du Club de Natation Régional de Beauce ont participé au Défi U.L. en bassin de 50 mètres qui se déroulait du 25 au 27 mai dernier.

Réunissant 425 nageurs de 16 clubs du Québec et du Nouveau-Brunswick, cette rencontre est réservée aux nageurs et nageuses de plus 11 ans détenant des standards provinciaux ou nationaux en plus d'être l'une des plus importantes en grand bassin dans l'est du Québec.

Malgré une forte concurrence, Emerick Vachon ( 2 x or, 3 x argent et 1 x bronze) et Maxim Frenette (quatre fois parmi les dix premiers) se sont particulièrement illustrés.

Il s’agissait de l’une des dernières compétions de la saison pour le CNRB qui tiendra le 10 juin, près des passerelles face au Centre Lacroix-Dutil, sa Course des petits Canards, sa principale activité de financement.