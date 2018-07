Le Club cycliste Vachon Subaru à la course régionale permettant les sélections pour les JDQ

Quatre représentants du Club cycliste de Beauce étaient à Saint-Nicolas dans la région de Québec. Dans la catégorie atome : Marguerite et Nicolas Blais. Dans la catégorie minime : Evelyne Lacasse et Thomas Larochelle.

Au niveau du classement, pour les atomes, Marguerite Blais arrive troisième à la course sur route et Nicolas Blais se classe huitième. Évelyne Lacasse arrive troisième au contre-la-montre et remporte la première place au niveau régional; elle finit également quatrième à la course sur route et décroche ainsi, grâce à ce palmarès, la toute première place de la sélection des Jeux du Québec pour représenter la région Chaudière-Appalaches.

Du côté de Thomas Larochelle, il termine dans le top 10 au contre-la-montre, ce qui lui permet d’accéder à une quatrième place au régional. Cette année, notons que les Jeux du Québec se dérouleront du 27 juillet au 4 août dans la ville de Thetford Mines.