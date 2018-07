Une belle réussite pour le Foot-Golf Ascalon

Samedi dernier, le 26 mai, se déroulait l’activité Foot-Golf Ascalon organisée par l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG). Le foot-golf est une activité qui associe les habiletés du jeu de soccer au règlement du golf.

En effet, la balle de golf y est remplacée par un ballon de soccer et le participant doit, comme au golf, parvenir à placer son ballon dans différents trous disposés sur un parcours de golf de 18 trous. Ce type d’activité ne demande pas de niveau de soccer particulier et est accessible à tous. C’est donc sous un beau soleil que plus d’une vingtaine d’équipe de quatre personnes ont ainsi découvert le parcours foot-golf aménagé cette année par l’ASMSG sur les terrains du golf du Moulin Laflamme de Saint-Benoît-Labre.

Une prochaine édition de cette activité est déjà planifiée pour l’an prochain et l’ASMSG vise une participation encore plus importante avec une cinquantaine d'équipe.