Le judo en Beauce est reconnu à travers tout le Québec

Le club de judo St-Georges a reçu le prix du Club de judo émergent de l’année, lors du Gala annuel de Judo Québec, le 2 juin 2018, à La Baie, dans la région du Saguenay.

Cette année, la catégorie « Dojo émergent de l’année » avait reçu près d’une dizaine de candidatures. Sur celles-ci, quatre avaient été retenus, dont le club de judo Saint-Georges, sélectionné au Gala de La Baie. Les membres du club de judo St-Georges, celui-ci ayant seulement 3 ans depuis son démarrage, peuvent être fiers d’avoir été en nomination avec d’autres clubs étant actifs depuis plus longtemps.

Une délégation de 6 personnes du club s'est déplacée et l’a représenté lors de cette soirée. Martin Beaulieu (Directeur technique) et son épouse, Geneviève St-André, Sylvain Michaud (Entraîneur compétition) et son épouse, Valérie Boulianne, ainsi que Luc Thériault (Assistant-entraîneur) et son épouse, Sylvie Couture (Administratrice au C.A. de Judo Beauce).

« Connaissant personnellement les responsables des autres clubs sélectionnés dans notre catégorie, je me doutais que la lutte serait serrée pour déterminer un gagnant. Les autres clubs offraient également une solide candidature et nous tenons d’ailleurs à les féliciter pour leur nomination. Nous sommes très fiers de rapporter ce trophée provincial dans notre région », de dire Martin Beaulieu, directeur technique du club de Judo St-Georges.

Le club de judo St-Georges en quelques points

110 judokas enfants; 60 judokas adultes; 120 judokas en milieu scolaire totalisant près de 300 membres inscrits.

Des services offerts alliant sport et communautaire

Cours dédiés parents-enfants

Cours judo adapté (aînés et personnes ayant certaines limitations physiques)

Cours judo adapté (en déficience intellectuelle/TDA/TDAH)

Cours adulte de 18 ans et +

Cours enfants et adolescents (récréatif et compétitif)

Cours en milieu scolaire (parascolaire et ateliers de judo)

Le club de Judo Saint-Georges possède trois équipes de compétition, dont Judo Beauce LESVA (équipe de niveau ESPOIR).