Une heure de spinning pour Éliot Grondin au Festival Sportif

C'est ce matin entre 9 h et 10 h, près du chapiteau des Pères Nature du Festival sportif de Sainte-Marie, qu'a eu lieu l'activité de spinning avec l'athlète olympique de snowboardcross Éliot Grondin. Celle-ci marque le début de sa campagne de financement annuelle en vue de sa prochaine saison d'entraînement. Plusieurs personnes se sont déplacées afin de venir soutenir le jeune planchiste.

Éliot se dit satisfait de cette activité qui se veut davantage une occasion de promotion pour la 2e édition du 24 h de spinning qui aura lieu les 13 et 14 octobre prochain organisé par gym Élite Coach qui a comme objectif d' amasser 25 000$, soit 10 000$ de plus que l'an dernier. Le fait de s'associer avec le Festival sportif est une belle plateforme de promotion pour cet événement, croit Jade Cantin, organisatrice du 24 h de spinning pour Éliot. L'équipe du gym est confiante que les gens embarqueront pour la cause.

Une région solidaire

Ce jeune athlète originaire de Sainte-Marie s'estime chanceux de pouvoir compter sur le soutien de sa communauté afin d'aller au-delà de ses ambitions. Il mentionne qu'un tel appui ne serait probablement pas possible ailleurs, car les gens de la région beauceronne sont particulièrement solidaires envers leurs athlètes et sont fiers du rayonnement de leur communauté.

« C'est important de croire aux rêves des jeunes, puis Éliot c'est vraiment une bonne personne, il mérite qu'on s'investisse pour lui. C'est un jeune qui veut aussi s'impliquer au niveau de la communauté, alors ça vaut la peine de s'impliquer également pour lui », mentionne Mme. Cantin.

Un programme chargé pour la saison à venir

L'athlète ne connait pas encore tous les chiffres concernant les objectifs financiers de sa campagne, mais il sait cependant que la prochaine saison de planche sera bien occupée. Il participera d'abord à plusieurs coupes du monde en Europe, dont en Autriche et en Italie tout comme l'hiver dernier, et partira pour le championnat du monde junior en Nouvelle-Zélande au mois d'août. Il vise également le grand championnat du monde FIS se déroulant en février 2019 au mont Solitude en Utah ainsi qu'un autre championnat dont il ne connait pas encore tous les détails.

