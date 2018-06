Une belle réussite pour le festival sportif de Sainte-Marie

C'est cette fin de semaine, soit du 7 au 10 juin, qu'a eu lieu la 14e édition du Festival sportif de Sainte-Marie. Celui-ci a connu un franc succès notamment grâce à la belle température durant les trois joursvet à une équipe de bénévoles efficaces.

Les co-directeurs de l'organisme, Pier-Ann Mercier et Jean-Philippe Cossette, qui en sont à leur première expérience de présidence pour ce festival, se disent très satisfaits de cette édition. Ne connaissant pas tous les chiffres exacts, ils peuvent toutefois confirmer que le nombre d'inscriptions aux différentes activités a dépassé ceux des dernières éditions dont la moyenne de participants est d'environ 6000 sportifs.

La grande nouveauté de cette 14e édition était la course Haut en Couleur du samedi 9 juin qui a été très prisée par les familles. Ce sont en fait plus de 700 personnes qui ont participé à cette course colorée, concept qui devient de plus en plus populaire partout dans le monde. Selon Mme Mercier, cette course rend le festival plus accessible, étant donné la nature participative et non compétitive de l'activité en plus de s'adresser aux coureurs de tous les niveaux, même les plus petits. L'amélioration continuelle de la zone famille au fil des éditions permet aussi d'attirer plus de parents avec de jeunes enfants.

En plus d'un festival, l'organisation a également comme mission de sensibiliser les gens, surtout les jeunes, à l'importance de bouger et de réinvestir dans les infrastructures sportives de la ville. Au cours de la fin de semaine, il y avait les journées scolaires, primaire et secondaire. Ces moments dédiés à la jeunesse permet aux jeunes de bouger à l'année, car ce sont seulement les meilleures équipes qui peuvent participer au festival. Les élèves doivent donc s'entraîner afin d'y participer, ce qui constitue un bon motif pour faire de l'exercice.

Pour la 15e édition, les organisateurs ont de grandes ambitions, mais feront également face à de grands défis. Tout d'abord, le festival aura à déménager au centre Caztel, c'est donc tout l'aspect logistique qui sera à repenser dans la mise sur pied de l'événement. Puis, ce sera le 275e anniversaire de la ville de Sainte-Marie et pour l'occasion, les co-présidents souhaitent organiser un festival de plus grande envergure.