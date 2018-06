Un top 5 pour Raphaël Lessard en Caroline du Sud

Le dimanche 10 juin 2018 à Williamston en Caroline du Sud, Raphaël Lessard, pilote natif de Saint-Joseph-de-Beauce, a terminé au 4e rang lors du Racing Brotherhood Foundation Border War 150, une course joignant les séries CARS Response Energy Tour et Southern Super Series (SSS) sur l’ovale du Anderson Motor Speedway.

Raphaël Lessard effectuait cette épreuve au volant de sa Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota, préparée par l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM). Réunissant des pilotes des séries de Super Late Model, les plus compétitives des États-Unis, c’est en 9e position que M. Lessard prenait le départ. Par contre, après seulement quelques secondes en course, un énorme carambolage impliquant 12 voitures est survenu, obligeant un arrêt d’environ 30 minutes.

C’est donc avec 10 voitures en moins que le départ a été donné pour une deuxième fois. Repartant du 9e rang, Lessard a fait preuve de patience lors du premier segment de la course. Profitant d’une neutralisation au 38e tour pour entrer aux puits, l’équipe a effectué quelques ajustements sur la voiture qui n’était pas au goût de Raphaël.

« J’ai eu de la difficulté à trouver de l’adhérence sur la piste. Nous sommes entrés aux puits tôt parce que je n’étais pas satisfait de la voiture, explique Lessard. On a fait des bons ajustements, en sortant des puits je suis reparti 12e et j’ai réussi à remonter dans le top 10. »

Remontant le peloton et défendant sa 6e position contre Steve Wallace et Anthony Cataldi, une autre neutralisation est survenue, mais cette fois-ci ce fut un « jaune de compétition », c’est-à-dire un arrêt obligatoire pour les pilotes après 50 tours consécutifs. C’est avec deux nouveaux pneus et des nouveaux ajustements que Raphaël est retourné en piste.

« Mon auto allait très bien sur la ligne extérieure, mais il fallait être au maximum pour ça. On a réussi à avoir une vitesse adéquate, mais il nous en manquait un petit peu ce soir. Avec les plusieurs neutralisations de la fin, il était difficile de maintenir une place parce que lors des relances je partais parfois à l’intérieur, ce qui me désavantageait. Somme toute, une 4e position n’est pas mal compte tenu de la situation. » - Raphaël Lessard

S’imposant dans le peloton de tête, M. Lessard a mené une fin de course haute en action. Avec quelques tours à faire, Raphaël a poussé très fort pour s’assurer de mettre toutes les chances de son côté, réussissant même à se hisser jusqu’à la 3e place. Il termine donc en 4e position, mais est quand même satisfait de ce nouveau top 5.

Raphaël Lessard tient à remercier ses partenaires FRL Express, Mobil 1, Toyota ainsi que l’équipe Kyle Busch Motorsports qui a fait un très bon travail lors de cette course. « J’aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés à la Cage-Brasserie Sportive pour regarder la course, mes parents qui m’encouragent et me supportent à chaque épreuve ainsi que les investisseurs de ma société en commandite », a-t-il conclu.

Prochaine course au calendrier

La prochaine course de Raphaël aura lieu le lundi 16 juillet prochain pour le Red Bud 400, une course de 400 tours au Anderson Speedway dans la série ARCA/CRA Super Series Late Model, à Anderson, dans l'Indiana.