Victoire des Jarrets Noirs contre les Red Sox de Beauport

Dimanche soir, les Jarrets Noirs de Beauce étaient du côté du Parc du Bon Pasteur, à Beauport, pour y affronter la nouvelle formation des Red Sox de l’endroit. Les Beaucerons ont signé une cinquième victoire cette saison, cette fois-ci, par la marque de 11 à 5.

Yannick Lachance était le lanceur partant des Jarrets Noirs.

Après une première manche sans histoire, les Jarrets Noirs ont fait une avance spectaculaire de 7 points à la manche suivante. Pierre-William Bérubé-Caron a produit deux points à l’aide d’un simple ainsi que Jimmy Montambault qui en a produit deux à l’aide d’un triple. Gabriel Perreault et Pierre-Nicolas Bédard ont également marqué chacun un point pour l'équipe.

Les Red Sox ont ensuite répliqué dans cette même manche avec trois points.

En troisième manche, les Beaucerons ont ajouté trois autres points au compteur. Après des buts sur balles à Yannick Lachance et Vincent Vachon, Jimmy Montambault y est allé d’un simple qui a poussé Lachance au marbre. Vincent Vachon a également marqué un point sur une erreur de la défensive adverse. Guillaume Drouin a ensuite conclu cette manche avec son premier coup de circuit de la saison.

L'équipe locale est revenue à la charge pour créer un écart de seulement 5 points avec l'équipe en tête et amenant ainsi le pointage à 10 à 5.

Le dernier point des Jarrets Noirs est survenu en septième manche, sur un optionnel de Pierre-William Bérubé-Caron.

Yannick Lachance, qui a œuvré pendant trois manches, a accordé six coups sûrs et un but sur balle, en plus de retirer cinq frappeurs au bâton. Il a terminé son match avec trois points bien mérités.

Gabriel Perreault est venu en relève à Lachance en quatrième manche. Perreault a été lanceur pour le reste de la rencontre, n'accordant qu’un seul coup sûr et retirant sept joueurs au bâton.

En attaque, les Jarrets Noirs ont frappé un total de 13 coups sûrs. Alex Potvin s'est démarqué avec trois coups sûrs et Jimmy Montambault en a frappé deux de son côté, en plus de produire trois points. Bérubé-Caron a également produit trois points lors de cette rencontre.

« Nous étions peu de joueurs ce soir, a résumé Guillaume Drouin. Plusieurs recrues étaient en uniforme, ça nous a permis de voir ce qu’ils avaient dans le ventre. Ils ont connu un très bon match. »

Pour ce qui est de la prochaine rencontre des Jarrets Noirs, elle aura lieu le vendredi 15 juin prochain, au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil, à 20 h. L’équipe en tête au classement général sera en visite, soit le Promutuel Assurances de la Rive-Sud.