Fébrilité chez les pilotes pour le programme à l'Autodrome Chaudière

La Série Sportsman Lucas Oil participera, le 16 juin prochain, à son deuxième programme de la saison à l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction.



Pour l’occasion, près d’une vingtaine de pilotes ont confirmé leur présence pour une course de 75 tours.

Suite à un ajout au livre des règlements demandé par les pilotes, le gagnant de la dernière épreuve, le #40 Sylvain Labbé, ne pourra pas partir avant la 8e position en final comme il se fait dans le Série PASS et ce, pour le reste de la saison. C’est d’ailleurs ce même pilote qui avait soulevé l’idée lors de la réunion d’automne. Notons que ce règlement s’appliquera à tous les pilotes qui remporteront une victoire lors de la saison.



La recrue #72, Louis-Philippe Lauzier de St-Pacôme, a attiré l’attention lors du premier programme en montant sur le podium avec sa 3e position, égalant ainsi la prestation du champion 2015, le #67, Dominic Jacques.



Ce dernier, natif de Vallée-Jonction, a mené la grande majorité de l’épreuve lors du premier programme, perdant les devants à quelques tours de la fin seulement, suite à un problème mécanique. Jacques a habitué ses fans à de solides prestations, tout particulièrement sur le tracé de Vallée-Jonction.

Le #88, Xavier Pelchat, et le #77, Mickael Isabelle, ont passé tout près du podium. Deux pilotes rapides et performants qui seront assurément dans la course au vainqueur.

Le #22, Louis-Philippe Labrecque de St-Damien, a quant à lui joué de malchance à la première course et ce, malgré un excellent départ.

Avec la présence du #47 David Gagnon d’Alma, du #13 Michael Tremblay de Notre-Dame-des-Monts, du #25 Pier-Luc Labbe et du #89 Marc Bertrand, personne ne peut prédire avec certitude ce que réserve le podium Sportsman Qc Lucas Oil pour cette deuxième et dernière présence de la Série sur le tracé de Vallée-Jonction.