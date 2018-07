Guillaume Davidson est confiant de terminer le Tour de Beauce

Guillaume Davidson, cycliste originaire de Saint-Georges, participera à la 33e édition du Tour de Beauce. Revenu de France il y a moins d'un mois, le jeune homme de 18 ans tentera de relever un nouveau défi.

Sur son expérience en France

Cet hiver, M. Davidson est allé en France afin de grossir les rangs de l'équipe Macadam's Cowboys, qui évolue dans la troisième division française du cyclisme. Il s'est notamment illustré au Tour de Haute-Saône, qui s'est tenu les 14 et 15 avril derniers.

En France, où il acquis une expérience remarquable, il a eu l'occasion de pédaler parmi des pelotons de 100 coureurs. Il s'est agi sans doute d'une bonne préparation pour dévaler les routes de la Beauce, réputées très difficiles. De manière générale, le calibre y est plus élevé qu'au Québec.

Il ne sait pas encore s'il retournera dans l'Hexagone ; il étudie les possibilités qui s'offrent à lui. Ses yeux regardent du côté de l'Amérique d'abord.

Sur le Tour de Beauce

Le Tour de Beauce s'amorcera demain et le jeune Beauceron fera partie de l'équipe du Québec. Seulement quatre coureurs du Tour ont 18 ans et M. Davidson est l'un d'entre eux. Il se dit heureux d'être dans la même équipe que Bruno Langlois, lequel sera à sa vingtième participation au Tour de Beauce.

« Ça va être dur, mais il faut commencer quelque part. Le niveau est super élevé cette année. Je crois que j'ai le bon niveau pour finir le Tour », nous a confié Guillaume Davidson.

Selon M. Davidson, c'est la deuxième étape, celle du Mont-Mégantic (169 km), qui sera la plus difficile. Si l'on en croit ses dires, il préfère les côtes québécoises, plus raides et moins longues, aux cols français, moins raides et d'une longueur plus épuisante. Les Beaucerons souhaiteront sûrement qu'il réussisse à monter toutes les côtes qui s'offriront à lui durant le Tour de Beauce, qui se tiendra du 13 au 17 juin prochains.