Une délégation fin prête pour les Jeux du Québec - Thetford 2018

Samedi dernier, le Centre Raymond-Blais de Lévis accueillait les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs et les missionnaires de la délégation de la Chaudière-Appalaches pour la rencontre pré-départ. Cet événement avait pour but de lancer les festivités entourant la 53e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Thetford, du 27 juillet au 4 août prochains. Motivation, information et préparation étaient au rendez-vous.

Le bleu et or étaient à l’honneur, alors que les 190 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs recevaient leurs vêtements officiels de délégation. Fin prête à affronter les 18 autres régions, les athlètes représenteront fièrement Chaudière- Appalaches dans l’ensemble des 18 disciplines.

Cette année, la totalité des municipalités régionales de comté (MRC) de la région seront représentées. La délégation motivée est prête à encourager ses coéquipiers et à faire trembler le sol au son de ses chaudières, qui font d’ailleurs sa renommée.

Marraine régionale

Pour la 53e Finale provinciale des Jeux du Québec, Gabrielle Carle, joueuse de soccer de grand talent, sera la marraine de la région de la Chaudière-Appalaches. L’athlète, qui était présente lors de la rencontre, a eu l’occasion d’adresser quelques mots aux athlètes, très attentifs.

Originaire de Lévis, Gabrielle Carle a participé à de nombreuses compétitions. À seulement 19 ans, elle cumule les honneurs et prend part notamment aux Jeux Olympiques de Rio, comme réserviste pour l’équipe du Canada.

Son parcours est la preuve qu'il est possible d'accomplir de grandes choses malgré son âge.

Objectif régional

À l’été 2016, lors de la 51e Finale des Jeux du Québec à Montréal, la Chaudière- Appalaches avait terminé avec 22 médailles en poche, se positionnant ainsi au 12e rang du classement général. Cette année, la chef de mission, Sabrina Bilodeau, souhaite voir sa délégation atteindre les 10 premiers rangs. Elle espère également remporter quelques bannières d’esprit sportif, décernées par la fédération provinciale de chaque sport.

Départ

Les participants du premier bloc de compétition quitteront pour Thetford le vendredi 27 juillet et auront la chance de vivre la cérémonie d’ouverture, le soir même. Les participants du deuxième bloc, quant à eux, partiront le mardi 31 juillet et seront de retour le samedi 4 août, après la cérémonie de clôture.