Performance impressionnante des Lumberjacks à Québec

Les lumberjacks ont connu toute une performance samedi dernier à Québec. Les joueuses affrontaient le Club de rugby de Québec et elles l'ont remporté par la marque de 48-21. Grâce à cette victoire, les Lumberjacks s'assurent une place en demi-finale.

Pour faire les séries, les Lumberjacks devaient s'assurer de finir dans les deux premières position. Les Beauceronnes ont encore connu une excellente performance à l'offensive et plusieurs joueuses se sont inscrites au pointage. Paméla Guenette, Monica Gosselin, Kimberly Guenette et Virginie Piché ont chacune inscrite un essai. De plus, Pier-Anne Rodrigue et Gabrielle Sauvé ont inscrites deux essais.



Gabrielle Sauvé a d'ailleurs été nommée joueuse du match pour son incroyable performance sur le terrain. En plus des points ajoutés au tableau, elle a fait de nombreux plaqués en défensive.



Les Lumberjacks sont en pause pour la fin de semaine prochaine. Elles joueront leur dernier match à domicile le 28 juillet prochain contre les Ducks de Lac-Brome. Les Ducks sont actuellement 2e au classement derrière les Lumberjacks. Un match qui promet d'être mouvementé.