Christopher Fortin revient de Mexico avec une médaille d'or

L'athlète Christopher Fortin, de Saint-René, est revenu mardi dernier de la ville de Mexico avec la médaille d'or, suite à la victoire du Canada sur le Mexique en finale du championnat mondial junior de football des moins de 19 ans.

Le porte couleurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches et anciens joueurs des Patriotes de Bélanger a reçu un appel d'Équipe Canada en juin dernier pour se joindre à la formation. Au début, Christopher n'était pas sur l'alignement de départ de l'équipe, mais il a su se faire remarquer suffisamment pour être partant lors du tout premier match contre la Suède. Il n'est jamais débarqué du terrain par la suite, gardant son poste tout au long du tournoi.

Le Canada a tout d'abord pris la mesure contre la Suède au compte de 49 à 6. Le deuxième match opposant le Canada au Japon a été beaucoup plus difficile, mais le Canada l'a tout de même remporté au compte de 28 à 22. Au même moment, le Mexique causait toute une surprise en remportant son match contre les États-Unis par la marque de 33 à 6. Les Canadiens ont donc affronté les Américains lors du match pour la médaille d'or.

Un match enlevant

Lors de ce match, le Canada a rapidement pris les devants avec un placement et ensuite un touché pour quitter le terrain à la demie avec un pointage de 10 à 0. Les Mexicains n'allaient pas se laisser faire devant leurs partisans et sont revenus en force avec un touché en deuxième demie pour porter la marque à 10-7. Les Canadiens se sont compliqués la tâche en se voyant refuser deux touchés à cause de leur indiscipline. Ils ont toutefois réussi un deuxième placement pour prendre les devant 13 à 7. Les Mexicains ont repris le ballon en fin de match pour traverser le terrain, gardant les spectateurs en haleine jusqu'à la toute fin. Le manque de temps a toutefois permis au Canada de mettre la main sur le précieux trophée.

Parents et amis ainsi que certain joueurs des Patriotes et des Condors s'étaient réunis pour voir les prouesses de Christopher et du Canada à l'auditorium de la polyvalente Bélanger pour l'occasion. Le match y a été télédiffusé en direct.

Expérience inoubliable

Christopher a vécu une très belle expérience lors de ce tournoi, mais quelques adaptations ont dû être apportées pour la préparation des matchs. L'hydratation étant très importante en raison de chaleur intense à Mexico, l'acclimatation à l'altitude où l'oxygène se fait plus rare est plus difficile pour le cardio des joueurs.