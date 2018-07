C'est parti pour la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford

Le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, en présence de M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, des représentants de SPORTS QUÉBEC, de Mme Guylaine Dubuc, présidente du Comité organisateur et de plusieurs invités, a procédé hier à l’ouverture officielle de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018.

Voir également : Dans 100 jours : la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford

Du 27 juillet au 4 août prochain, ce sont près de 3 700 athlètes âgés entre 12 et 17 ans qui performeront durant les neuf jours de compétition dans l’une des 18 disciplines sportives. Ces derniers seront soutenus par 1 000 entraîneurs, officiels et accompagnateurs et par plus de 2 500 bénévoles.

« Le passage des Jeux du Québec à Thetford est un grand moment pour nous. Il s’agit non seulement du plus grand rassemblement multisport provincial, mais c’est aussi l’occasion idéale de mobiliser notre population, de démontrer au reste du Québec toute la richesse et l’expertise de notre région et à quel point nous sommes un milieu de vie accueillant et stimulant. Je tiens à souhaiter la meilleure des chances à tous les jeunes athlètes qui vivront une étape importante de leur vie et je leur souhaite, ainsi qu’à leurs proches, un excellent séjour parmi nous », a déclaré le maire.

« C’est avec un immense sentiment de fierté que nous donnons aujourd’hui le coup d’envoi de cette 53e Finale. Nous avons tout mis en place afin de livrer une Finale exceptionnelle qui restera gravée dans la mémoire des gens, tant les athlètes, leurs accompagnateurs que toute la population. Au-delà de l’expérience sportive et du développement de la région, c’est un véritable tissu communautaire qui se crée dans un tel évènement. Au nom de la région de Thetford, je vous dis merci d’être là et j’espère que votre passage vous donner le goût de revenir nous visiter, voire même [sic] de vous installer dans notre beau coin de pays. Bons Jeux à tous, c’est votre moment », a affirmé la présidente du comité organisateur, Mme Guylaine Dubuc.

Des installations sportives de haute qualité

Afin de rendre les installations réglementaires et adéquates et qu'elles respectent notamment les normes des différentes fédérations sportives, plusieurs travaux de rénovation et de mise à niveau ont été effectués pour accueillir les Jeux.

« Il était important d’améliorer et de mettre à jour nos infrastructures. Nous l’avons fait en 1980, plus tard en 2003 et les travaux réalisés laisseront une fois de plus un legs important. Nous sommes confiants que les nouvelles installations permettront de promouvoir et d’encourager la pratique du sport et qu’elles nous permettront également d’attirer des événements sportifs d’envergure qui généreront d’autres retombées économiques importantes pour l’ensemble de la région », a ajouté le maire de la municipalité, M. Brousseau.

Soutien financier

Pour la tenue de cette 53e Finale, la Ville de Thetford Mines et ses partenaires ont pu bénéficier d’un soutien important de la part des gouvernements du Canada et du Québec. Une contribution gouvernementale totale de près de 6 millions de dollars a permis la réalisation des Jeux par l’entremise, notamment, du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet Infrastructures provinciales-territoriales et du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III.