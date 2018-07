Rosalie Carrier-Dulac termine en 4e position et s'illustre à Mont-Tremblant

Du 24 au 29 juillet, Rosalie Carrier-Dulac, originaire de Saint-Georges et s'entraînant au Tennis Beauce, participait au championnat québécois U14 à Mont-Tremblant.

Même si la jeune fille n'en est qu'à sa première année dans cette catégorie, elle s'est démarquée en accédant au carré d'as en simple ; elle a terminé en quatrième position. En double, en compagnie de sa partenaire Josie Usereau, de Saint-Michel, elle a atteint la ronde ultime avant de s'incliner en finale en deuxième position.

Voici son parcours

En simple

1e tour : victoire devant Mélissa Mekic, de Montréal ;

1/4 de finale : victoire devant Laurence Thériault, de Québec ;

1/2 finale : défaite devant la favorite et championne du Québec, Annabelle Xu, de Montréal ;

Match pour la 3e et 4e positions : défaite devant Sarah L’Allier, 3e favorite du tournoi de l’Île-des-Soeurs.



En double

1/4 de finale : victoire devant Janic Durocher et Candice Bernier, de Repentigny ;

1/2 finale : victoire devant les 1eres favorites du tournoi, Sarah L’Allier et Daniella Miller, de Montréal ;

Finale : défaite devant les sœurs Annabelle et Naomi Xu, de Montré, par la marque de 2/6 et 5/7.

En raison de cette performance, Rosalie Carrier-Dulac s’est taillée une des 8 places disponibles sur l’équipe du Québec pour une participation au championnat canadien, qui se tiendra du 26 août au 2 septembre prochains, à Mont-Tremblant.

Soulignons enfin qu'en juillet, Rosalie Carrier-Dulac participait au championnat québécois, dans la catégorie 16 ans, à Laval, et dans la catégorie 18 ans à Waterloo. Lors de ces deux tournois, elle a réussi à franchir les qualifications pour accéder au tableau principal et terminer parmi les 16 premiers.