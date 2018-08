Une réussite sur toute la ligne pour la 53e finale des Jeux du Québec

Le samedi 4 août dernier, lors de la conférence de presse de clôture, les membres du Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford 2018 (COFJQ-2018), ont fait le point sur la réalisation de cette semaine de compétitions de haut niveau.

Une réussite pour tous les secteurs

Le COFJQ-2018 se dit fier de la qualité des services offerts, tant aux athlètes qu’aux visiteurs, et de l’atteinte des objectifs visés dans tous les secteurs d’activité. La programmation sportive fut respectée malgré certains petits retards notés au niveau du baseball et du tennis. Cependant, en ce qui a trait au transport, les horaires ont été respectés à la lettre. Au niveau de la santé, les professionnels ont effectué un traitement extraordinaire auprès des blessés. Il faut aussi dire que les accès aux sites ont été contrôlés de main de maître. Par la même occasion, les organisateurs souhaitent souligner l’excellent travail du service de traiteur Paul Piché, alors que les repas furent grandement appréciés par toutes les délégations. Cette année, le libre-service fut mis de l’avant, et malgré certaines craintes des accompagnateurs quant au gaspillage et à la rapidité du service, l’équipe de l’alimentation a su faire face aux inquiétudes et relever le défi avec brio. Enfin, le Comité désire souligner le travail exceptionnel des bénévoles attitrés au secteur de l’hébergement qui, selon plusieurs, ont porté une attention particulière aux besoins des athlètes.

« En toute sincérité et du fond du cœur, je veux dire à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans ce grand rendez-vous : Mission accomplie ! Non seulement vous avez permis aux jeunes athlètes de se développer à leur plein potentiel, mais ils repartent nourris de votre générosité, habités par votre accueil et inspirés par votre dévouement. Ils se souviendront de vous et ils n’oublieront jamais le cadeau de vie que vous leur avez offert », mentionne Michel Allen, président de SPORTSQUÉBEC.

Thetford a répondu une fois de plus à l’appel

Les trois Finales qui se sont déroulées à Thetford ont été nettement marquées par la mobilisation citoyenne.

« Encore une fois, la population a largement répondu à l’appel, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Au total, 2 580 bénévoles ont réalisé plusieurs quarts de bénévolat, et ce, dans plusieurs secteurs. Que de commentaires positifs nous avons entendu et nous en sommes très fiers ; les bénévoles ont été accueillants, chaleureux et attentifs aux besoins. Ils ont rendu l’expérience TELLEMENT mémorable. Un sincère merci à TOUS les artisans de ce grand événement qui restera longtemps gravé dans nos souvenirs », affirme le maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.

Le COFJQ-2018 souhaite également remercier profondément tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Le succès de la Finale a été rendu possible grâce à l’implication et à la collaboration de tous. Mentionnons qu’une activité de reconnaissance des bénévoles aura lieu à la cache du Domaine le 26 août prochain dès 11 h. Tous ceux et celles qui présenteront leur accréditation pourront y participer.

À venir

Le démontage des sites de compétition débutera dès le 5 août. Au courant des prochains mois, le rapport final sera rédigé par l’ensemble de l’équipe. Ce dernier regroupera les topos de l’ensemble des secteurs.

Pour toutes questions concernant la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018, il suffit de communiquer avec le Comité organisateur par téléphone au 418 755-0670 ou au [email protected]