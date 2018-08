L’équipe U15F-AA Ascalon se qualifie pour les séries finales de sa ligue

L’équipe de soccer U15F-AA Ascalon s'est récemment qualifiée pour les séries finales de l'Association régionale de soccer de Québec (LQSM).

Les matchs de championnat de soccer compétitif se poursuivent en ligue LSQM (U13 à Senior) pour les équipes de l’Ascalon Saint-Georges. Alors que la phase du calendrier régulier n’est pas encore terminée, l’équipe U15F-AA Ascalon a déjà obtenu son laissez-passer pour la phase des séries finales de la saison Été 2018. Une performance à souligner particulièrement pour ces joueuses U15F qui évoluent en catégorie AA, le plus haut niveau régional (ARSQ).

D'autres équipes à surveiller au classement

D’autres équipes de soccer compétitif Ascalon pourraient également accéder à cette qualification aux séries finales durant les prochaines semaines (U16F-A Ascalon, U13F-A Ascalon, U15M-A Ascalon, Senior F-AA Ascalon, Senior M-A Ascalon et Senior M-AA Ascalon).

Un festival de soccer réunissant 1400 jeunes

En marge de ces séries finales, un festival de soccer 100% récréatif, sans classement des équipes, se déroulera du 10 au 12 août prochains. L'événement aura lieu sur les terrains naturels et synthétiques de ville Saint-Georges. Cette activité réunit plus de 1400 joueurs de niveau local autour d’un même et seul objectif, le plaisir de jouer au soccer.

Il s’agit du plus gros rassemblement sportif pour les jeunes de la ville de Saint-Georges. Cette année encore, en plus des équipes de soccer récréatif de Saint-Georges, plusieurs équipes de soccer des villes et villages avoisinants y prendront part, tels Sainte-Justine et Saint-Côme. En plus des nombreux matchs de soccer organisés pour les categories U5 à U15, plusieurs activités seront offertes. Il y aura aussi des jeux gonflables.