Le Cool FM tire le bilan du dernier repêchage dans sa ligue

C’est samedi dernier, le 4 août, qu’a eu lieu le repêchage universel de la LNAH. Le Cool FM était dans une position peu enviable, ne parlant qu’au 9e échelon. Rappelons que le choix de 1er tour de St-Georges a été échangé en novembre dernier afin de faire l’acquisition d’Hubert Poulin.

Suite à l’obtention du choix de 2e ronde de Berlin (7e au total) dans la transaction impliquant Yannick Tifu, l’organisation a regardé toutes les options afin d’avoir un choix de 1er tour. Malheureusement, rien n’a abouti et le Cool FM possédait donc 11 sélections dont la 7e, 9e et 15e au total.

Coup de théâtre lors du repêchage

Avant même la toute première sélection, les gens rassemblés au Club de curling Aurèle-Racine de Sorel ont eu droit à un premier coup de théâtre. La formation des BlackJacks de Berlin a échangé le tout premier choix au repêchage et Jonathan Oligny aux Marquis de Jonquière en retour de Francis Trudel et Juraj Kolnik. Avec cette sélection, les Marquis font de Jonathan Diaby le premier choix de l’encan 2018 de la LNAH.

Lors du 7e choix, le Cool FM a enfin pris la parole pour acquérir le joueur Raphaël Maheux. L’imposant défenseur de 6 pied 1 pouce et 216 lbs n’a présentement que 22 ans. Maheux a joué son hockey junior avec Shawinigan et Québec. Durant ses deux dernières années junior, il a été assistant-capitaine pour Québec, qui est aussi sa ville d’origine. À la fin de sa carrière junior, Maheux a entamé des études à l’UQTR où il a rejoint l’équipe de l’université l’an dernier. Joint par téléphone, Maheux s'est dit très heureux de pouvoir joindre l’équipe du Cool FM de St-Georges. Il s’agit de l’option la plus près de chez lui dans la LNAH.

Des acquisitions importantes

2 rangs plus tard, au 9e échelon, St-Georges a mis la main sur le défenseur Louis-Mathieu Bélisle. Âgé de 27 ans, Bélisle est un joueur de petit gabarit, 5 pied 9 pouces et 176lbs, mais possédant des qualités offensives exceptionnelles. Son parcours est complètement différent de celui de Maheux. Tôt dans sa carrière, Bélisle a migré vers les États-Unis dans la NCAA. Il y a fait son nid pendant 4 ans et a été nommé capitaine à sa dernière saison. Les 3 années suivantes, il a partagé son temps entre SPHL et ECHL pour finalement quitter pour la France l’an dernier, en ligue Magnus. Il a récolté 32 points en 44 matchs, le positionnant 2e marqueur de son équipe. Il n’a pas de contrat pour la prochaine saison et pourrait donc joindre le Cool FM dès cette année.

Pour leur seul choix de 3e ronde, le Cool FM a opté pour Nick St-Pierre. Ce défenseur de 33 ans, originaire de St-Etienne, a un CV bien rempli. Après son Midget AAA, il a évolué 3 ans à Hawkesbury dans la CJHL, et y a été nommé assistant-capitaine. Il a pris ensuite le chemin de la NCAA avec Colgate University pendant 4 ans. Avec cette équipe, il a obtenu le titre d’assistant-capitaine et puis de capitaine.

En 2010, il a entamé son expérience européenne en République Tchèque pendant 3 saisons, pour ensuite se diriger vers la DEL, en Allemagne. Il y est demeuré jusqu’à l’an dernier, alors qu’il a terminé la saison en Autriche. Pour la prochaine saison, il est déjà sous contrat au Japon dans la ligue d’Asie. Son retour au Québec devra donc attendre encore au moins un an, mais c’est le type de joueur que le Cool FM apprécie.