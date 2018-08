Raphaël Lessard sera au Grand Prix de Trois-Rivières

Le Québécois Raphaël Lessard sera en piste pour la première fois au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine dans le cadre du Championnat de Stock-Car Canadien (CSCC).

Le jeune coureur automobile de 17 ans fera ses premiers tours de roue sur l’un des tracés les plus mythiques du Canada ; le circuit urbain de 2,46 km du Grand Prix de Trois-Rivières qui a vu courir des champions tels Gilles Villeneuve, James Hunt, mais plus récemment, Jean-François et Louis- Philippe Dumoulin et Andrew Ranger. Ce sera la première course en circuit routier pour la série CSCC dont les épreuves se sont déroulées jusqu'à présent sur différents ovales du Québec.

Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce sera dans la voiture LMS Toyota #16 NAPA Pièces d’auto, soigneusement préparée par le vétéran Claude Leclerc dans le cadre du FestiDrag.TV/Hôtel le Concorde 41. L’épreuve sera diffusée en direct de la page Facebook du Grand Prix de Trois-Rivières à compter de 16h15 le dimanche 12 août.

Un Grand Prix symbolique pour le jeune coureur

Le Grand Prix de Trois-Rivières représente beaucoup pour Raphaël Lessard qui participera à sa deuxième épreuve en circuit routier. De plus, son père François Lessard s’était mérité la victoire en 2012 en Sportsman. Raphaël tentera bien évidemment de reprendre le flambeau de son père et de signer une victoire au GP3R.

Plusieurs champions du stock-car québécois seront en piste en même temps que Lessard, notamment Jean-François Déry, Jonathan Bouvrette, Dany Trépanier et le pilote de NASCAR Pinty’s Donald Theetge.