Une saison de soccer qui se termine en beauté

Le Festival de soccer de l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG) s'est déroulé les 10, 11 et 12 août derniers. Destiné aux équipes de soccer récréatif de l’Ascalon, le tournoi s'est déroulé sur les terrains naturels et synthétiques de la ville Saint-Georges.

Selon les organisateurs, l'événement a permis à plus de 1200 joueurs de terminer la saison en beauté. Cette année, en plus des équipes de Saint-Georges, d’autres équipes locales ont participé à ce festival telles que des équipes de Saint-Côme, de Sainte-Justine, de Beauceville ainsi qu’une équipe en provenance de Charlesbourg (Québec).

Plusieurs équipes de la région présentes

Les équipes de soccer compétitif de l’Ascalon étaient également présentes avec les formations féminines et masculines U9, U10 et U11 rassemblées pour une séance d’ateliers sous forme de défi technique. En plus des nombreux matchs organisés pour les catégories U4 à U16, plusieurs autres activités ont été offertes aux différentes équipes comme des jeux gonflables et une séance d’entraînement spécifique destinée au gardien de but dirigée par Nabil Haned, entraîneur des gardiens de but de l’équipe semi-professionnelle du Dynamo de Québec.

Les participants avaient également accès à un service de restauration, gracieuseté des épiceries IGA Rodrigue & filles et IGA familles Rodrigue & Groleau. En fin de journée le samedi, un match de soccer de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ), ligue de soccer semi-professionnelle, a été l’un des moments forts du festival avec la victoire de l’équipe du Dynamo de Québec face au leader du championnat, l’AS Blainville.

Dimanche, le festival s'est terminé avec un autre match de soccer compétitif de la ligue de soccer LSQM cette fois, opposant la formation U14F-A de l’Ascalon aux Caravelles de Ste-Foy, victoire 4-2 pour l’équipe géorgienne avec les buts de Rose Larivière (2), Catherine Fortin et Juliette Carrier.

Les responsables de l’ASMSG se disent très satisfaits du déroulement du festival et de la saison été 2018 et félicitent les organisateurs de l’événement pour le succès récolté. L’ASMSG tient également à remercier les nombreux bénévoles qui se sont impliqués pour le festival de soccer et tout au long de la saison estivale.