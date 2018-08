Raphaël Lessard récolte le top 10 à Trois-Rivières

Raphaël Lessard participait à sa deuxième épreuve en carrière sur circuit routier dans le cadre de l’Hôtel le Concorde 41 présenté par Festidrag.tv lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce s’élançait de la troisième position sur le Circuit de Trois-Rivières qui accueillait pour la première fois le Championnat de Stock-Car Canadien LMS (CSCC).

Dès le départ, Raphaël Lessard, qui pilotait la voiture #16 Toyota NAPA Pièces d’auto, a certainement été le clou du spectacle à bien des égards. Se frottant aux meilleurs du stock-car québécois, dont Jean-François Déry, Dany Trépanier, etc., le pilote de 17 ans ne s’est jamais découragé face à ses rivaux québécois.

Tôt en course, Lessard a effectué un tête-à-queue qui lui fait perdre sa position dans le top 10. Néanmoins, le Beauceron a réussi à remonter petit à petit le peloton jusqu’au septième rang avant la première neutralisation.

Lessard a connu les virages iconiques du tracé urbain 2.46 km de Trois-Rivières, effectuant des dépassements audacieux notamment vers la Porte Duplessis où généralement beaucoup d’action se donne.

Plus tard en course, un autre pilote a tenté un dépassement sur Raphaël Lessard qui a subi une crevaison comme résultante de cette tentative. Étant contraint à rentrer aux puits pour un changement de pneus, le pilote de la voiture numéro 16 Toyota NAPA Pièces d’auto a concédé un tour au meneur, Dany Trépanier.

Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce a finalement réussi à rallier l’arrivée au sixième rang en ayant complété 35 des 36 tours qu’a comptés l’épreuve.

« J’ai trouvé l’expérience à Trois-Rivières très enrichissante. Cette course me servira éventuellement dans les échelons supérieurs de NASCAR, analysait le pilote de 17 ans. C’est toujours très motivant de courir au Québec et devant mes amateurs. Cependant, il y a un dépassement qui s’est effectué sous un jaune localisé et dont je reste perplexe. Je tiens à remercier sincèrement NAPA Pièces d’Auto qui m’ont permis de prendre part à cette épreuve du CSCC. Je tiens à souligner le travail du comité organisateur et de Dominic Fugère du Grand Prix de Trois-Rivières. »

« Raphaël a beaucoup de talents. La course, c’est dans son ADN », a déclaré Claude Leclerc, surnommé l’homme de fer.

Raphaël Lessard sera de retour en piste samedi prochain, le 18 août, à l’Autodrome Chaudière, situé à Vallée-Jonction, pour les 200 tours du Bacon Bowl dans la série American-Canadian Tour.