Les BlackJacks de Berlin (LNAH) ont un nouvel entraîneur

Les BlackJacks de Berlin ont procédé à l’embauche de leur directeur général et entraîneur-chef. Il s’agit de Martin Daoust, un entraîneur comptant plus de 30 ans d’expérience dans le monde du hockey.

Ayant principalement été entraineur au niveau midget AAA et de la LHJMQ, la nomination de Daoust apportera une toute nouvelle dimension parmi les entraîneurs du circuit Laplante. Âgé de 53 ans, il a remporté le championnat canadien midget avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne en 1997-1998.

Ayant déjà assisté à quelques parties de la LNAH dans les dernière années, Daoust mentionne que la vitesse et les habiletés ont augmenté ce qui donne de l’excellent hockey. « Du hockey d’adulte alliant robustesse et intensité. »

Ce dernier est déjà au travail avec la concession de Berlin et il a déjà pris contact avec certains joueurs de la liste des Draveurs de Trois-Rivières.

« Il s’agit d’un travail ardu et je me donne quelques jours pour parler à un maximum de joueurs possible afin de mettre le meilleur alignement sur la glace », de dire celui qui connaît les Jonathan Bellemare, Marco Charpentier, Benjamin Rubin et Antoine Houde-Caron pour ne nommer que ceux-là. « Il faut plonger tout de suite », a-t-il également précisé.