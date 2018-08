La finale du Circuit québécois de motoneiges sur l'eau aura lieu à Frampton

Le samedi 8 septembre prochain, les meilleurs motoneigistes du Québec sont attendus au relais de motoneiges La Relève de Saint-Joseph de Frampton, afin de disputer la cinquième et dernière étape du Circuit québécois de motoneiges sur l’eau. La Beauce accueille fièrement cette compétition pour une 11e édition.

Parmi les pilotes qui lutteront pour les grands honneurs de la saison, on retrouve Nicolas Rodrigue de Saint-Georges-de-Beauce, ainsi que Michaël Bisson de Saint-Jacques-de-Leeds. Se retrouveront également à la ligne de départ, Étienne Couture et Stéphane Nadeau de Saint-Pierre-de-Broughton, Andy Pomerleau de Thetford Mines, ainsi que Cyril Faucher et Marie-Josée Therrien de Tring-Jonction.

style="text-align: justify;">« Mme Therrien est la seule femme sur le circuit actuellement et elle tire son épingle du jeu de belle façon. Il sera intéressant de suivre sa progression le 8 septembre devant ses parents et amis », précise le président du Circuit de motoneiges sur l’eau du Québec, André Fortier.

Comme le veut la tradition, la compétition mettra les pilotes à l’épreuve sur des courses en ovales, des « drags » et des compétitions de sauts. Les favoris de la foule disputeront une lutte féroce, rivalisant avec Nicolas Matte de Saint-Raymond, ainsi que les frères Steve et Simon Bourassa de Pont-Rouge, qui connaissent une saison exceptionnelle.

Une quarantaine de pilotes ainsi qu’environ 2000 spectateurs sont attendus aux bords des berges du plan d’eau du relais de motoneige de Saint-Joseph.

La retraite pour Robert Gingras

Pour la première fois en plus de 25 ans, le championnat de motoneiges sur l’eau se déroule en l’absence du pilote émérite Robert « Bob » Gingras. Le coureur de Plessisville a choisi de se retirer de la compétition afin de contribuer à l’organisation des événements. Le sympathique personnage a vendu sa monture à Michaël Bisson, qui n’a pas manqué d’y faire honneur.

La course de Frampton est la dernière de la 31e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec. La série est passée par Sherbrooke, Notre-Dame-des-Monts (Charlevoix), Victoriaville (Centre-du-Québec) et Lavaltrie (Lanaudière).

Pour y assister

Le coût d’admission à l’événement est de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 12 ans à 17 ans. L’entrée est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins. Un service de bar et de restauration sera mis à la disposition des spectateurs et les roulottes sont les bienvenues.

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Pour plus d’informations sur le Championnat provincial de la motoneige sur l’eau, visitez le www.cmeqracing.ca.