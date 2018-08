Une belle fin de semaine pour le Club de judo de St-Georges

Le Club de judo Saint-Georges était dans le feu de l’action cette fin de semaine au centre-ville de Saint-Georges et ailleurs en Beauce. La Beauce recevait plus de 25 judokas de la Côte-Nord, du vendredi 17 août au dimanche 19 août, pour un camp d’entraînement pré-saison.

Double programme pour la fin de semaine en Judo

D’abord, une équipe de jeunes athlètes de Sept-Îles et de Baie-Comeau débarquait vendredi soir pour un entraînement avec l’équipe de Saint-Georges sur les tatamis de la 2e Avenue. Le lendemain, les jeunes étaient encore à l’entraînement en avant-midi pour ensuite se retrouver à Saint-Alfred sur la terre d’un membre du club de Saint-Georges pour un après-midi en nature où le cross-country, la marche en forêt, la marche en rivière et la baignade étaient au rendez-vous.

Les 48 jeunes et adultes de la Beauce et de la Côte-Nord ont terminé leur périple de samedi au DixtrAction de Saint-Georges. Ils ont pu s’amuser au « lasertag » et aux quilles. Dimanche matin, les deux groupes étaient de retour sur les tatamis pour un dernier entraînement avant le départ de l’équipe de la Côte-Nord.

« Les jeunes étaient crevés, mais bien crevés! », s’exclame en riant Sylvain Michaud, entraîneur de l’équipe de compétition LESVA et Club de judo Saint-Georges.

Parallèlement, Martin Beaulieu, entraîneur-chef et directeur technique du club, se retrouvait au centre-ville de Saint-Georges pour l’événement Couleurs et saveurs pour une démonstration et une rencontre avec le public. « Une super journée, plein de monde et du beau judo ! »

« On a eu la chance de faire des démonstrations de combat de judo avec des jeunes de 8 à 10 ans en expliquant le pointage ainsi que le mode de fonctionnement sans coup de poing, ni coup de pied du judo à plusieurs adultes et enfants qui ne connaissaient pas encore la discipline! »

Période d’inscription au Club de judo St-Georges pour la nouvelle saison

Les inscriptions sont lancées pour la nouvelle saison 2018-2019, les membres du conseil d’administration et les bénévoles du club vous attendent les 25 août 2018 de 9 h à 12 h et les 29 et 30 août 2018 de 18 h à 20 h au club au 13230, 2e Avenue.