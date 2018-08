Alexandre Gagnon est le capitaine honoraire 2018 des Dragons

L’organisation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges a choisi Alexandre Gagnon en tant que capitaine honoraire de la saison 2018.

Originaire du Lac-Saint-Jean, Alexandre Gagnon a joué son football secondaire avec les Dragons. Il a ensuite évolué chez les Condors du Cégep Beauce-Appalaches avant de joindre les rangs du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.

Repêché par les Stampeders de Calgary, il a été retranché de l’équipe peu avant le début de la saison. Le joueur de ligne défensive est présentement agent libre, mais plusieurs équipes de la CFL gardent ce géant de 6 pieds 8 pouces et 250 livres dans leur mire au cas où ils auraient des blessés. « Présentement, je me garde en forme en attendant que le téléphone sonne. Je m’implique beaucoup avec l’Université et avec le Cégep de Sherbrooke. Ça me permet de rester dans le bain! »

Maintenant âgé de 25 ans, Alexandre se rappelle encore bien de beaux moments avec les Dragons : « Mon plus beau souvenir avec les Dragons, c’est évidemment le Ballon d’Argent en 2008, mais, plus globalement, les séries de cette année-là au complet, où l’on avait remporté des blanchissages en quart de finale et en demi-finale. »

Ses années chez les Dragons auront été marquées par l’encadrement offert et par certains entraîneurs d’alors : « Ce que j’ai retenu de mon passage, ce sont énormément de valeurs que Richard Jolicoeur m’a apprises comme joueur de ligne défensive. J’ai eu beaucoup de succès à l’université sur la ligne défensive, même après avoir joué receveur au collégial, grâce à tout ce qu’il m’a appris. Étant originaire du Lac-Saint-Jean, c’était extraordinaire pour moi de pouvoir être entraîné et encadré comme on l’est aux Dragons. »