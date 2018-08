Début de saison pour la ligue de volleyball Beauce-Smash

C’est au mois de septembre que débuteront les activités de la ligue de volleyball Beauce-Smash. Elles se poursuivront jusqu’à la fin avril. Fidèle à son habitude, le comité organisateur promet un calibre diversifié où chacun y trouvera son compte.

Des sélections auront lieu pour classer les joueurs/joueuses. Ainsi, chaque catégorie se verra accorder une soirée complète d’évaluations. La première soirée d’évaluations aura lieu mardi le 4 septembre de 18 h 30 à 22 h 00 à l’école des Deux-Rives pour la classe A.

Les évaluations se poursuivront aux mêmes heures le 11 septembre pour le B, le 18 septembre pour le C+ et le 25 septembre pour le C-. Nous avons ajouté un descriptif des catégories sur la page Facebook et sur le site internet. Nous vous demandons donc de vous présenter dans le calibre qui vous représente le mieux. Cela facilitera les sélections.

Une ligue qui existe depuis 40 ans

La ligue Beauce-Smash existe depuis plus de 40 ans et est ouverte à tous les joueurs âgés de 16 ans et plus. L'organisation invite tous les volleyeurs et volleyeuses de la région à aller tenter leur chance aux qualifications de la plus vieille ligue de volleyball en Beauce.

Pour plus d’informations, les gens peuvent consulter le site internet de la ligue au www.beaucesmash.com ou visiter la page Facebook de Beauce-Smash.