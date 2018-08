Un vent de jeunesse au Championnat Québécois sur route Espoirs

Pendant la fin de semaine du 25 au 26 août, la ville de Saint-Georges accueille le Championnat québécois sur route Espoirs, une compétition de cyclisme destinée aux jeunes de 5 à 17 ans. Au cours des deux jours, plusieurs dizaines de jeunes cyclistes se disputent les marches du podium, dans leur catégorie respective, lors des différentes épreuves.

Dès le samedi matin, les plus petits ont pris d’assaut le stationnement du Ultima Fenestration afin d’effectuer, à tour de rôle, des parcours d’adresse. En oscillant entre des bouts de bois, ramassant une bouteille d’eau sur le sol tout en roulant ou en sautant par-dessus des planches, les enfants ont pu démontrer leurs habiletés techniques devant les juges et les familles. En simultané, la course contre la monte battait son plein sur la 25e avenue, près du bâtiment de Procycle, avec des départs à toutes les minutes pour les catégories Minime et Cadet.

En après-midi, c’était au tour de l’épreuve du critérium, où toutes les catégories ont participé, à tour de rôle, en effectuant une boucle de 1,3 kilomètre à plusieurs reprises. Les plus jeunes avaient un trajet total de 2,6 kilomètres à effectuer, tandis que les plus vieux devaient rouler pendant 40 minutes, tout cela sous un soleil plombant et une chaleur accablante. Il en va de soi que ces épreuves peuvent être difficiles pour de jeunes athlètes, dont plusieurs montraient des signes d’épuisement en fin de course.

Le dimanche, ce sera l’épreuve de course sur route qui sera à l’honneur, où les catégories Atome, Pee-Wee, Minime et Cadet, défileront sur dans les rues de Saint-Georges, toujours en partance de l’usine Procycle, sur des distances variant de 12,2 à 61 km. Souhaitons qu’un vent de fraîcheur s’installe sur la région pour cette journée, afin d’optimiser les conditions de courses des jeunes athlètes.

Il est à noter que plusieurs rues seront restreintes à la circulation par mesure de sécurité.

Afin d’en savoir plus sur ce championnat ainsi que sur les trajets parcourus, vous pouvez visiter le site web http://www.championnatduquebecroute.com.

À lire également :