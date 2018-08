Les Condors sont prêts pour la prochaine saison

Le botté d’envoi de la saison 2018 des Condors aura lieu le samedi 1er septembre à 19h30 au Stade du Cégep Beauce-Appalaches. La formation accueillera les Griffons du Cégep de l’Outaouais.

L’entrainement des Condors s’est amorcé avec le camp d’entraînement au début du mois et le 18 août dernier, les joueurs ont pu se mesurer à deux équipes rivales lors d’un jamboree à Drummondville. Ils ont affronté les Vulkins du Cégep de Victoriaville et les Voltigeurs du Cégep de Drummondville des rivaux de section en division 3. L’occasion a permis aux joueurs beaucerons de vivre une expérience prématch et de se préparer avant le début officiel de la saison.

Selon Marc Loranger, entraîneur-chef, l’atmosphère dans les vestiaires est bonne et les joueurs sont optimistes pour la saison à venir. « C’est une équipe différente, nos vétérans ont de l’expérience et nous avons de nouvelles recrues. Une des choses que l’on répète continuellement, ce n’est pas ce que l’on vient de faire qui compte, c’est ce qui s’en vient. »

Les objectifs pour la saison à venir sont élevés, mais réalistes. Marc Loranger sait qu’il doit développer l’équipe et miser sur le long terme : « Mon travail c’est de rappeler aux joueurs ce qu’on essaie d’accomplir en groupe. »

Des recrues à surveiller

Plusieurs recrues seraient à surveiller dont Isaac Dallaire (Dragons) receveur de passe et Jacob Gosselin (Poly. Bélanger), 2e quart-arrière qui verra beaucoup d’action à sa première saison. En défensive, le secondeur Samuel Bernard (Dragons) devrait avoir un impact immédiat.

Cette saison, les Condors disputeront huit matchs en division 2. C’est lors du deuxième match local, le 15 septembre prochain contre les Nomades du Cégep de Montmorency que les 30 ans du Bol d’or seront soulignés en compagnie des anciens. L’équipe du Cégep Beauce-Appalaches accueillera également à domicile les équipes de Valleyfield (6 octobre) et de Sherbrooke (20 octobre). La formation beauceronne jouera à l’extérieur contre Thetford Mines (7 septembre), Édouard-Montpetit (22 septembre), John Abbott (13 octobre) et Trois-Rivières (27 octobre).

Le 1er septembre, les partisans des Condors sont donc attendus en grand nombre pour encourager leur équipe lors du match d’ouverture de la saison 2018.