Éliot Grondin s'illustre en Nouvelle-Zélande

La saison d’Éliot Grondin est déjà débutée. À l'heure actuelle, M. Grondin est à Cardona, en Nouvelle-Zélande, pour les juniors mondiaux de planche à neige.

Le samedi 25 août, les qualifications ont eu lieu. Il a terminé en première position. Le dimanche 26 août, il a pris part à la course individuelle et a mis la main sur la médaille d'argent, tout juste derrière Jake Vedder et Mike Lacroix.

Éliot Grondin est né en 2001. Son objectif était d’aller chercher une médaille, donc l'objectif est atteint.