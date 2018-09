Raphaël Lessard revient bredouille d'un long week-end

Le jeune pilote Raphaël Lessard a eu une fin de semaine chargée. Il participait au Jukasa Motor Speedway, en Ontario, ce dimanche, puis au Winchester Speedway ce lundi dans la série ARCA/CRA. Sa campagne en Ontario ne s’est pas déroulée comme prévu, puisqu’il a terminé l’épreuve au 27e rang l’épreuve. C’est une crevaison lente qui a freiné son succès.

Ce lundi, aux États-Unis, Raphaël partait de la 16e position pour le départ d’une épreuve de 100 tours dans le cadre du World Stock Car Festival. Ayant manqué les séances d’essais et de qualifications à cause de l’épreuve au Canada, Lessard s’élançait donc de l’arrière du peloton. Par contre, le pilote de la voiture Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota de Kyle Busch Motorsports (KBM) n’y est pas resté longtemps, lui qui est un habitué de ce tracé.

Dès les premiers tours, Lessard a fait des dépassements remarqués. Se faufilant dans le top 10 dès les 10 premiers tours, Raphaël est ensuite parvenu à la troisième position au 38e passage.

Après une neutralisation, une défaillance de la suspension est survenue, M. Lessard a perdu deux places pour se retrouver en cinquième position. En dépit d’une voiture au comportement erratique, Raphaël a livré une bataille de plusieurs tours à la voiture #20 de Jack Dossey pour se hisser en quatrième position.

Un drapeau rouge a été déployé avec 10 tours à faire. Après plusieurs minutes, la course a finalement repris, mais lors des tours de réchauffement avant la relance, Raphaël est entré aux puits en raison de ce souci mécanique. Il a donc perdu sa 5e position et est reparti en queue de peloton, et a terminé l’épreuve en 7e position.

« Je suis très déçu du résultat, car nous aurions pu nous battre pour un podium, et même la victoire. Nous avons eu une très belle remontée au début, j’avais une excellente voiture jusqu’au souci mécanique. On va se reprendre à la prochaine course ! » a expliqué Raphaël.

Prochaine course au calendrier

La prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera le 8 septembre prochain dans la série CARS Response Energy TOUR au Orange County Speedway à Rougemont, en Caroline du Nord. Le jeune coureur est présentement deuxième au championnat des pilotes de cette série, à 8 points du meneur.